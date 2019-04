‘Chicharito’ perdió ante el United… pero se fue ovacionado de la cancha

Con un doblete de Pogba, el Manchester United derrotó 2-1 al West Ham, sin embargo el mexicano Javier Hernandez pasó un momento agradable al salir de cambio en el partido.

Se jugaba el minuto 72 cuando el técnico de los “Hammers” decidió sacar al “Chicharito” para darle antrada a Michail Antonio. En ese momento todos los aficionados del Manchester aplaudieron al delantero que le brindó alegrías en el pasado.

Ads by scrollerads.com

View image on TwitterView image on Twitter

West Ham United

✔

@WestHamUtd

Chicha leaves the field to a standing ovation from both sets of fans 👏

MUNWHU 1-1 (72)

351

11:59 AM – Apr 13, 2019

55 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

Hernández agradeció el gesto del público y levantó las manos mientras salía del terreno de juego.

“Chicharito” guarda especial caripo por el Manchester United porque fue el equipo que le abrió las puertas del Viejo Continente.

San Cadilla

@SanCadilla

· 4h

Replying to @SanCadilla

Así salió @CH14_ del mismísimo Old Trafford

View image on TwitterView image on Twitter

Ruben Jimenez

@rube82

Grande CH14! pic.twitter.com/TNyzZI09nN

32

12:28 PM – Apr 13, 2019

Twitter Ads info and privacy

Embedded video

See Ruben Jimenez’s other Tweets

En la cancha no pudo hacer mucho y su equipo se quedó con 42 unidades, en el onceavo puesto de la clasificación. Manchester tiene 64 y son quintos.