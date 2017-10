“Chaco” Giménez admite que también le gustaría retirarse en Pachuca

Christian ‘Chaco’ Giménez reveló que, además del Cruz Azul, Pachuca sería el equipo en el que le gustaría pasar sus últimas horas como futbolista profesional, informó Referee.

“El próximo año cumplo 20 de carrera y cada etapa fue marcada por momentos inolvidables y no quiero que sea la excepción y esos momentos fueron en Pachuca y Cruz Azul. Son los dos equipos donde me gustaría retirarme”, comentó el talentoso mediocampista a ESPN.

Sin embargo, el argentino con pasaporte mexicano admitió que su idea “es seguir jugando, porque creo que puedo seguir compitiendo y al día de hoy en mi cabeza me gustaría jugar seis meses más, un año y retirarme”.

A pesar de ello, no es un tema que ronde su cabeza a toda hora, por lo que tendrá paciencia y abordará su retiro con la directiva cuando sea el tiempo indicado.

“Trato de dejar que pase el tiempo, sentarme con la directiva y hablar de futbol. Trato de no mentir al presidente, porque me han dedicado mucho tiempo. Así como lo hice en el pasado igual lo haré con Eduardo de la Torre”, sentenció, no sin antes expresar su deseo de salir campeón con Cruz Azul.