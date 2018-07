César Ramos estará en el Francia vs. Bélgica

El silbante mexicano César Ramos fue confirmado por la FIFA como parte del cuerpo arbitral que llevará las riendas del partido de semifinales entre Francia y Bélgica, que se jugará el próximo martes 10 de julio en San Petersburgo.

Ramos Palazuelos suma tres partidos como central en lo que va del Mundial. Pitó el Brasil vs Suiza, Polonia vs Colombia y Uruguay vs Portugal. La semifinal será su cuarta participación.

Además de Ramos, el también mexicano Marvin Torrentera será el quinto árbitro en dicho encuentro.

El uruguayo Andrés Cunha será el juez central del choque entre franceses y belgas. El silbante de 41 años ya pitó dos partidos en el presente Mundial: el Francia-Australia, partido inaugural del Grupo C, y el Irán-España, disputado el 18 de junio en el Grupo B.

El charrúa fue el primero de los árbitros mundialistas que dirigió dos encuentros, y en ambos utilizó el VAR para tomar decisiones.

Junto a Cunha actuarán en el Francia-Bélgica otros dos uruguayos: Nincolás Tarán, como primer asistente, y Mauricio Espinosa como segundo; además de los mexicanos Ramos como cuarto árbitro y Torrentera como quinto

