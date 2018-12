Cardozo reconoce que campeonato del América dolió en Chivas

A la afición de Chivas se le juntó la rápida eliminación de su equipo en el Mundial de Clubes con el nuevo título del América; José Saturnino Cardozo, DT rojiblanco, sabe que esto generará más críticas a su plantel, pero aseguró no tener de otra más que aguantar lo que venga a su regreso y buscar una revancha próximamente, informó Mediotiempo.

“Están molestos porque no pasamos la ronda, y a lo mejor si no salíamos campeón igual iba a estar molesta, es normal, un equipo grande que no logre su objetivo siempre va a ver críticas de parte de ustedes y de parte de la afición, eso me dolió mucho porque mucha gente de Chivas vinieron, hicieron un gran esfuerzo después de venir, necesitaban también de nuestra parte, darle una alegría ya que el torneo no fue bueno”, dijo Cardozo.

“Soy muy abierto en ese aspecto y hay que ponerle el pecho y recibir críticas, no tenemos que escondernos tampoco, esto la vida continúa, es futbol, es un juego, dolido, molesto por la situación por no poder superar la ronda, pero ya está y tenemos que ahora aguantar lo que venga, lo bueno que en la vida siempre hay revanchas”.

Con título azulcrema, el América es actualmente el equipo más ganador del futbol mexicano con 13 campeonatos, y dejaron atrás a Chivas por un trofeo.

“La crítica no depende de otro equipo, la crítica va a venir porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, no tenemos que confundir las cosas, cada institución y cada equipo hacen lo que tienen que hacer y lo que buscan en un torneo, no creo que ustedes nos critiquen más porque el otro equipo salió campeón”, mencionó.

Chivas buscará el quinto sitio del Mundialito ante el Esperance de Túnez este martes en el Estadio Hazza Bin Zayed de AL Ain.

“Esto es futbol, continúa, estamos dolidos como debe de estar un equipo que no logró su objetivo de superar esta etapa, pero esto continúa y tenemos nuevamente una revancha, el equipo no está dolido, estamos muy cabizbajos porque no era lo que veníamos a buscar, mañana tenemos un compromiso, el futbol es así, hay que seguir pensando que mañana nos jugamos nuevamente el prestigio de nosotros, de la institución y esperemos cerrar con buena actitud”, reconoció.