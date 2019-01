Cardozo echó a perder Mundial de Clubes para Chivas: “Aris” Hernández

El descontento de Edwin “Aris” Hernández por salir de Chivas no parece disminuir, ya que el defensa lateral volvió a la carga contra José Saturnino Cardozo, el actual técnico del Rebaño.

El ahora jugador del Pachuca cree que Cardozo arruinó el proceso que llevó al Guadalajara al Mundial de Clubes tras coronarse campeón de Concacaf en abril de 2018.

“Un Mundial de Clubes que todos soñábamos jugar a lo mejor con el Real Madrid o llegar a una Final que era el sueño de nosotros y la verdad que llevar a una persona que no está preparada para afrontar decisiones como es un Mundial de Clubes, pues echan a perder todo un proceso. Por eso un niño a veces destruye las cosas o un juguete porque no sabe o no valora lo que cuesta el juguete”, dijo Hernández en entrevista con la cadena ESPN.

