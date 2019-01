Cardozo acepta que Chivas vive con más presión ante campeonato del América

El que América sea el Campeón de la Liga MX y esté como el más ganador en la era profesional de nuestro futbol sí genera presión extra en Chivas, reconoció el técnico José Cardozo.

“De la presión, siempre existe, es el club más grande y el rival de enfrente ganó un título, que nos tira más presión, pero me gustan los desafíos y estoy acostumbrado a esa presión porque te lleva a cuidar todos los detalles; a lo mejor la gente no confía y es el reto más importante de mi carrera, este grupo va a pelear más arriba de lo que hemos estado”, declaró.

El estratega del Rebaño espera que los jugadores que se incorporaron al equipo funcionen en un alto nivel, sobre todo porque antes dialogó con ellos para que arribaran convencidos y no forzados por nada.

“Analizamos todos los jugadores que incorporamos, fuimos cuidadosos al hablar con ellos, de lo que significa estar acá y están conscientes; hablamos con cada uno y siempre me gusta hablar con el jugador para que venga consciente y que no venga porque lo vendieron, no queremos jugadores a la fuerza”.

Lo que Cardozo ha aprendido es que es clave el hacer el análisis previo del jugador que piensan incorporar, especialmente para tener el vestidor lo más unido posible.

“Ha pasado en los torneos anteriores que uno de afuera ve que alguien que no quiere venir viene y eso no me gusta; me gusta más traer jugadores comprometidos con la institución, no tanto con nosotros y habrá mucha responsabilidad y exigencia de resultados; diseñamos un equipo interesante y que van a sumar cosas positivas en el vestuario”.