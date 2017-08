“Canelo” asegura que hará historia en la pelea ante Golvkin

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que la pelea con el kazajo Gennady Golovkin podría marcar un antes y un después en la historia del boxeo mexicano, confiado en la experiencia adquirida en los últimos años, informó la Agencia Notimex.

“Ha habido muchas (peleas), grandes peleas de mexicanos en la historia, pero esta puede dar un paso a un antes y después a esas, creo que sí puede dar ese paso”, dijo Saúl en teleconferencia con los medios, cuestionado de la importancia de la misma y de la calidad de su rival.

Dejó en claro que por el estilo de ambos y su poder de puños, él con 34 nocauts en 49 victorias y Gennady con 33 en 37, la batalla podría definirse por nocaut o cualquiera de los dos podría visitar por primera vez en su carrera la lona.

“Creo que es una pelea donde los dos tenemos poder, un estilo que se acomoda para una pelea buena, puede haber nocaut, muchos golpes, acción, es lo que espera la gente”, añadió el pugilista rumbo a su duelo del 16 de septiembre en Las Vegas.

De la situación de que ninguno de los dos ha visitado la lona nunca, dijo que en el deporte de los puños todo es posible, “más cuando hay poder de por medio, y aunque un peleador no pegue si te conecta bien te tumba”.

Reiteró que esta pelea quedará marcada como una de las grandes de la historia en la división mediana y que sueña con terminarla antes del límite, “siempre uno sueña con el nocaut, la victoria es más espectacular y contundente, ésta es una pelea en la que puede haber nocaut”.

Cuestionado de qué tanto ha mejorado tras su pelea con Floyd Mayweather Jr, que el 14 de septiembre de 2013 le propinó su única derrota, el tapatío dijo que ahora es más experimentado y un mejor pugilista sobre el ring.

“Con Floyd me ganó la experiencia, solo eso; ahora es diferente, soy más completo, con experiencia y eso no va a pasar (con Golovkin). He crecido mucho, con más confianza, más maduro en etapas importantes y eso es gracias a las peleas”, afirmó.

Aunque hace algunos años hizo sparring con “GGG”, aseveró que ahora se viven cosas diferentes y “no es bueno basarnos en ese sparring, nos preparamos para el Golovkin de ahora”.

Finalmente, luego de manifestar que nunca imaginó la magnitud lograda en su carrera ni las alturas alcanzadas, comentó que la pelea con “GGG” es garantía sobre el ring, “será dura de ganar, los estilos se acomodan para dar pelea, eso es garantía, estamos viendo cómo ganar, pero es garantía la pelea”.