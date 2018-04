Busca la policía a McGregor

El Departamento de Policía de Nueva York investiga el incidente protagonizado este jueves por Conor McGregor, quien se presentó por sorpresa en el Media Day de UFC 223 y ocasionó destrozos en el estacionamiento del Barclays Center. Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

McGregor arremetió contra un autobús que transportaba a peleadores de UFC. El excampeón de peso ligero de la empresa lanzó objetos y tomó una barrera de tráfico con intención de dañar el vehículo, al igual que un bote de basura, según un video publicado en redes sociales.

Si bien el presidente de UFC, Dana White, aseguró que la policía ya había emitido una orden de aprehensión en contra de McGregor, un portavoz de las autoridades afirmó que aún se encuentran investigando los hechos y no confirmó si ya existe tal orden o no.

“Hay una orden para el arresto de Conor McGregor y ahora mismo lo están buscando. Su avión no puede despegar. Él no puede dejar el estado de Nueva York con esta orden. Eventualmente, si no lo atrapan, él se entregará. Será demandado. Esta es una movida muy mala para su carrera”, dijo White, según información de “USA Today”.

McGregor ingresó con 20 personas al lugar y después se dirigió a las bahías de pasajeros en la parte del estacionamiento, donde se encontraban los peleadores y “empezó a atacar los autobuses con botes de basura y una barrera con ruedas. Esto es lo más desagradable que ha sucedido en la historia de esta compañía”, agregó White.

El peleador Michael Chiesa, quien tiene programado enfrentarse a Anthony Pettis este sábado, resultó herido tras los ataques de McGregor. Un pedazo de vidrio le causó una laceración en la cabeza, que le fue tratada en un hospital de la zona.

“Conor se volvió loco y le dio una golpiza a la camioneta donde estábamos buscando a Khabib (Nurmagomedov). Un millón de guardias de seguridad tuvieron que contenerlo”, aladió White.