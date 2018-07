Bélgica elimina a Brasil y se va a por Francia en la semifinal del Mundial Rusia 2018

La selección de Bélgica ha clasificado a las semifinales del Mundial Rusia 2018, tras vencer sorpresivamente a Brasil en el partido de cuartos jugado este viernes Kazán.

Fernandinho de autogol adelantó a los ‘diablos rojos’ en el marcador en el minuto 13, mientras que De Bruyne puso el 2-0 tras un gran contragolpe comandado por Lukaku.

Renato Augusto, que poco antes había sustituido a Paulinho, descontó para Brasil en el minuto 76. Tras este gol, la ‘canarinha’ lanzó toda su artillería contra el área belga, pero se encontró con una férrea defensa. Además, los sudamericanos erraban demasiado en la contra y perdían todas las oportunidades de sorprender a los rivales.

World Cup – Quarter Final – Brazil vs Belgium – Kazan Arena, Kazan, Russia – July 6, 2018 Brazil’s Renato Augusto celebrates scoring their first goal / Toru Hanai / Reuters

En la segunda parte y con el marcador a favor, los ‘diablos rojos’ se encerraron atrás, pero cuando salían al contragolpe causaban fuertes dolores de cabeza a los defensas brasileños.

En una de las dos semifinales, Bélgica se enfrentará a Francia en San Petersburgo el próximo 10 de julio.

De esta forma, Sudamérica se ha quedado sin representación en la fase final del torneo y el próximo campeón del mundo volverá a ser europeo.

Fuente: RT