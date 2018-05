Autoridades rusas no permitirán que “hooligans” ingleses causen disturbios durante el Mundial

El Ministerio del Interior de Rusia aseguró hoy que no permitirá que se desaten riñas callejeras masivas durante la Copa del Mundo 2018, y advertió que los aficionados violentos extranjeros serán deportados, informó la agencia RIA Novosti.

“Los hinchas (como se le llama a los simpatizantes de algún club deportivo) ingleses nos han dicho que montarán la ‘tercera guerra mundial’ durante la Copa del Mundo. Ese es un anuncio osado”, dijo el viceministro del Interior, Ígor Zubov. Pero masivas peleas similares a las que tuvieron lugar en la Eurocopa Francia 2016 “no se repetirán en Rusia”, aseveró.

Este lunes, el periódico británico Daily Star informó que varios grupos de hooligans, término con el que se conoce a los aficionados violentos al fútbol inglés, se han unido para organizar la “tercera guerra mundial” en Rusia durante la mayor fiesta deportiva del planeta, que comenzará el próximo 14 de junio.

“Si la gente piensa que esto es una broma y que vamos a jugar un partido de fútbol, beber y charlar, eso nunca sucederá”, aseguró a dicho medio británico un integrante de la agrupación Smoggies Elite. Además, anunció que hinchas violentos de varios clubes ingleses se han unido bajo una sola bandera para “montar un infierno” a los ultras rusos.

Hay ‘hooligans’ ingleses de “50 o 60 años”, que están ansiosos porque inicie la Copa del Mundo. “Esto va a ser como la tercera guerra mundial, la cuarta, quinta, sexta y séptima”, agregó la fuente. Según Daily Star, los hinchas violentos tienen un plan de “nivel militar” para infiltrarse en Rusia, e incluso ya han enviado personas a territorio ruso para recopilar información.

“Tenemos algunos muchachos sobre los que pesan prohibiciones (salir de Inglaterra durante un evento deportivo) en los últimos años, pero tenemos una manera de entrar en Rusia sin ningún problema”, aseveró el ultra. Además resaltó que los ‘hooligans’ se encargarán de velar por la seguridad de los “24 mil aficionados” pacíficos de Inglaterra que asistirán al Mundial, porque como afirma el integrante de Smoggies Elite, sin su protección los hinchas normales serán como “gallinas yendo al matadero”.

El fanático también aseguró que los ultras ingleses no temen ser arrestados por la Policía rusa con tal de provocar altercados en las ciudades sedes de la Copa del Mundo. Por último, destacó que en Rusia los ‘hooligans’ ingleses contarán con el apoyo de ultras de países que no se clasificaron para el Mundial, como Escocia e Italia. “Son tres o cuatro países en uno”, “todo está organizado” para causar problemas, afirmó.

Por su parte, el presidente adjunto del Comité para la Cultura Física, Deporte, Turismo y Juventud de la Duma Estatal rusa (Parlamento), Valeri Gazzáev, en declaraciones a RT, instó a no prestar atención a esta “nueva propaganda sucia de los medios occidentales”. “Los servicios de seguridad (rusos) trabajan eficientemente” y “nosotros tenemos que prepararnos tranquilamente para acoger el Mundial”, agregó el legislador.

En tanto, el jefe de ese comité parlamentario, Mijaíl Degtyarev, aseguró que en las ciudades sede de la Copa del Mundo se desplegarán medidas de seguridad sin precedentes. “Los ‘hooligans’ serán castigados, sin importar su nacionalidad […] La Duma Estatal aprobó las modificaciones necesarias (a las leyes rusas) y proporcionó a la Policía una amplia gama de herramientas, que van desde multas y detenciones administrativas, hasta la deportación”, recordó Degtyarev.

LOS AFICIONADOS VIOLENTOS RECIBIRÁN UNA “RESPUESTA APROPIADA”

Desde la Federación Rusa de Fútbol también calificaron la publicación de Daily Star como una provocación con el objetivo de desprestigiar el Mundial 2018. Sin embargo, advirtieron que en caso de que los aficionados ingleses de todas formas logren ocasionar disturbios, se toparán con una “respuesta apropiada” por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Recientemente el diario británico The Sun publicó un artículo en el que se inventaba una historia acerca de que las calles de Moscú están inundadas de aficionados al fútbol sedientos de sangre de sus rivales. Para convencer a su audiencia, el diario usó imágenes de un fotógrafo serbio tomadas en 2015 que fueron sacadas de contexto y no tenían nada que ver con el Mundial. Tras la publicación del artículo, el propio autor de las fotos denunció a RT que The Sun tergiversó claramente el contexto de lo que se aprecia en las imágenes para mostrar algo que “no tiene nada que ver con la situación real”.

Por otro lado, el 11 de mayo los Gobiernos de Rusia y Argentina firmaron un memorándum que impide que las barras (o hinchas) argentinas más violentas (sobre cuyos miembros pesen peticiones de captura o causas judiciales vinculadas a eventos deportivos) puedan ingresar para ver los partidos de la Copa del Mundo y hasta puedan ser deportados al llegar a Rusia.

