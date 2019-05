Antonio Conte, nuevo entrenador del Inter de Milán

Antonio Conte entrenará al Inter de Milán la próxima temporada, dijo el club italiano en un esperado anuncio a primera hora de este viernes a través de su página web.

El técnico italiano estaba sin equipo desde junio de 2018, cuando fue despedido del Chelsea inglés. Dirigirá a un club de la Serie A por primera vez desde que dejó la dirección de la Juventus en 2014.

Aunque no se revelaron los detalles del acuerdo, el ex entrenador de la Juventus podría haber firmado un acuerdo por tres años con su nuevo club. El ex técnico de la Selección italiana había estado sin trabajo desde junio de 2018 tras ser despedido por el Chelsea de la Liga Premier inglesa.”Al final. Hora de volver al trabajo”, dijo Conte, de 49 años, en un video difundido por el club en sus redes sociales. ”Tengo muchas razones para hacerlo, quizás demasiadas. Y me esperan muchos retos”.



”Es un club que no es cualquiera, y sus aficionados se estarán preguntando por qué yo. Porque compartimos las mismas ambiciones, valentía, hambre y determinación. Ahora es mi oportunidad. Aquí estoy Inter”.

El anuncio se produjo un día después de que el equipo milanés anunció la salida de Luciano Spalletti.

Bajo el mando de Spalletti, el equipo consiguió dos cuartas plazas consecutivas en la Serie A, y el pase a la Liga de Campeones, pero no logró ningún título.

Conte ganó un trofeo en cada temporada en la que estuvo al mando de Juventus, hilvanando tres scudettos seguidos de la Serie A. También sacó campeón de la Liga Premier en su primera temporada y en la Copa FA en la siguiente.

En medio de ello, Conte dirigió a una Italia que sorprendió al avanzar a los cuartos de final de la Eurocopa, donde perdió ante Alemania por penales.

”Estoy seguro de que Antonio Conte es uno de los mejores entrenadores que existen. Estoy seguro de que nos ayudará a conseguir nuestro objetivo y nuestra misión, que siempre ha sido la misma: hacer de este club uno de los mejores del mundo de nuevo”, dijo el presidente del Inter, Steven Zhang.

Información de: AP