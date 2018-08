Andrés Guardado ya tiene en mente un futuro en la MLS

Andrés Guardado ya contempla la posibilidad de jugar en Estados Unidos, no en la presente campaña, pero en caso de no lograr los objetivos si estaría contemplando emigrar a la MLS.

“Yo lo tengo claro, si nos metemos a Europa me quedo un año más a jugar con el Betis. Si no, ya vería la opción de otra vez ya irme a Estados Unidos. Yo ya me quería ir, me ofrecían buen contrato y todo, aparte estaría más cerca de México y después de tantos años y dije bueno, sí me voy”, señaló Guardado en la serie Six Dreams.

Andrés Guardado es una de las figuras del Betis en la presente campaña, pero el equipo no inició de la mejor manera la temporada al caer en casa por 0-3 ante el Levante.

El mediocampista mexicano ha declarado también que uno de sus deseos es retirarse en el Atlas de Guadalajara, equipo que lo formó como profesional.

Información de: Cadena Noticias.