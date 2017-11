América Tigres en la primera senifinal este miércoles

Miguel Herrera, en lo suyo, desea goles

El técnico del América Miguel Herrera está consciente de la peligrosidad de los Tigres, su gran obstáculo para llegar a la final del Apertura 2017. Pero Herrera confía en que sus dirigidos, principalmente los delanteros, mejoren la cuota de dos goles en los últimos seis partidos y terminen con la racha de siete encuentros sin vencer a los de Ricardo Ferretti en Liga MX.

Cuando Chicharito pasa tres o cuatro partidos sin hacer gol, todo el mundo lo crítica y de pronto hace tres en un partido, esos son los delanteros. De repente no hay gol y de repente caen tres, caen dos. Yo sé que Oribe tiene gol y seguramente lo va a explotar, es nuestro hombre importante arriba y Darwin está siendo un generador de jugadas, entonces en un momento vamos a empezar a hacer goles”, señaló.

No es que no tengamos opciones de hacer gol, oportunidades las tenemos, tenemos una sequía de goles y trabajamos para conseguirlos. Sé que Oribe hace gol, Pablo hace gol, Cecilio tiene gol, Silvio hace gol, Darwin tiene gol, mis defensas tienen gol en balón parado, entonces esa sequía se puede acabar”.

Dijo que es importante contar con jugadores que en cualquier momento resuelven el partido y que su cuadro bajo mantenga el cero en su portería.

Lo mejor es hacer goles y en eso estamos trabajando, que se logra con trabajo, además de que se mantenga nuestra portería intacta, y esa es nuestra fortaleza, somos un equipo ordenado, sólido. Si bien no hemos hecho muchos goles, tampoco los hemos recibido, pero la opción de marcar está latente”, concluyó el entrenador de las Águilas.

El Piojo, con la exigencia “del dueño”

Si hoy otro equipo es favorito no importa, nosotros tenemos la exigencia directamente del dueño de este equipo que quiere ser campeón. Ojalá les encontrara una debilidad (a los Tigres), tiene dos planteles. Tuca ha diseñado un gran plantel para tener todas esas variantes”, comentó Miguel Herrera, estratega del América.

Su única incógnita es quién será el jugador extranjero que dejará fuera de la convocatoria y acompañe a Cecilio Domínguez y Gerson Torres en la tribuna. Fuera de esa duda, el Piojo compartió que jugará con Agustín Marchesín en la portería; Pablo Aguilar, Bruno Valdez, Carlos Vargas, Miguel Samudio, y Paul Aguilar como defensas; Guido Rodríguez, Mateus Uribe y William Da Silva en la media cancha y Oribe Peralta con Darwin Quintero en la delantera

…. pero los Tigres no se confiarán

MONTERREY.

Para el volante ofensivo Damián Álvarez, los Tigres de la UANL deberán cuidarse de los jugadores Oribe Peralta y Darwin Quintero si quieren conseguir un buen resultado contra el América, en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Totalmente, son elementos de mucho cuidado, no sólo ellos sino todos los demás, pero siempre hay jugadores que merecen más atención”, expresó.

Álvarez dijo que, sin duda alguna, para este compromiso será relevante para los felinos ser contundentes en el ataque y buscar la victoria en el cotejo de ida.

Pensamos en eso, con las armas bien puestas y contundentes para poder hacer gol mañana, pensando en el triunfo, no sólo en el gol de visitante, sino en el triunfo y seguir pensando en positivo”, declaró.

Añadió que también será importante que en el encuentro que se disputará en el Estadio Azteca los felinos traten de evitar errores para obtener buenos dividendos.

Desde su punto de vista, los partidos contra el América ya se han vuelto un clásico dentro del futbol mexicano.

Son de los equipos que han sido partícipes de momentos importantes, se ha hecho un clásico en estas finales, en estos partidos de liguilla, los volvemos a enfrentar, a medir poderes y a conseguir un triunfo”, concluyó.

Por su parte, el presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, se mostró en desacuerdo ante la posibilidad de que regrese al futbol mexicano la regla 20/11 para el próximo certamen.

Todavía no se aprueba, pero si finalmente se aprueba, tienes que buscar a un elemento para cumplir con la 20/11. Siempre he pensado que deben jugar los de mejor calidad y no forzar a un jugador en los 18 equipos. En las estadísticas te dice que sale uno o dos, pero los otros 16 ya se ven afectados, pero si se da el análisis y lo aprueban tendremos que acceder a eso, es la mayoría la que se impone”, expresó.

Fuente: Excélsior