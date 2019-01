América deberá duplicar oferta para fichar al Kaku

Si el América quiere hacerse de los servicios de Alejandro “Kaku” Romero Gamarra deberá duplicar la oferta inicial porque el cuadro del New York Red Bull está pidiendo 12 millones de dólares para dejar salir al jugador, informó Mediotiempo.

El representante de Romero Gamarra explicó a Mediotiempo cómo está la situación del jugador y las posibilidades que tiene para enfundarse en la camiseta de las Águilas, algo que el paraguayo desea hacer.

“Están pidiendo un número más alto del que en un inicio pusieron y ese número no va con la condición salarial del jugador”, dijo vía telefónica.

“Ya rechazaron una oferta de América y solo dijeron con desprecio que no les servía y que si querían trajeran otra. Cuando les dije que cuánto dinero querían me dijeron que 12 millones, pero antes me dijeron que si tenían una oferta de seis la presentara y ahora salen con eso y no hay una solución porque no quieren ni siquiera hablar”.

Gustavo Casasola se encuentra en Nueva York con el jugador tratando de destrabar la negociación e incluso confesó que ha tratado de poner algunas soluciones como la de hacer un juego amistoso entre ambos equipos.

“Ojalá que acepten hablar, yo ya hasta propuse un partido amistoso entre los dos clubes, en Nueva York hay muchos latinos e hinchas del América, eso podría ser benéfico para ellos porque podría tener más de dos millones de dólares, pero no quieren y cuando lo propuse me dijeron ‘si no traes esa cantidad no habrá nada’”, dijo.

“América va a hacer un esfuerzo más allá de lo que tenían pensado con lo que yo les transmití pero podrán hacerlo pero tampoco una cifra alocada y sin sentido”. El Kaku ha manifestado en diversas ocasiones sus ganas de vestir la camiseta del América, pues entiende que es una buena oportunidad para crecer en todos los sentidos, además de que podría tener a su familia cerca.

“El jugador quiere ir al América porque sería mejor en lo deportivo, en lo humano por su familia y económicamente y queremos que el precio sea razonable porque no queremos perder esta oportunidad y si ponen un precio elevado entonces que le paguen al jugador en consecuencia porque si está cotizado alto debería tener un salario acorde”, comentó.

“Acá el jugador no se siente bien tratado y no por el Red Bull de Estados Unidos, sino por el de Alemania que es el que nos ha tratado mal siempre, es un trato inhumano lo que están haciendo”.