América celebra 101 aniversario lejos de la gloria

El día de hoy Club América cumple 101 años de existencia; sin embargo, del Centenario a la fecha, dicho conjunto no ha podido darle una alegría sus millones de hinchas, toda vez que han perdido finales, no han clasificado a la Liguilla y, por si no bastara, Chivas, el odiado rival, viene de conseguir doblete.

Durante los festejos por el centésimo aniversario, las Águilas no solo perdieron agónicamente la Final de Liga ante Tigres, sino que la directiva, en ese entonces encabezada por Ricardo Peláez, realizó un papelón al ser señalada de plagiar el Himno del Sevilla, razón por la cual dicha pieza no volvió a sonar.

Aunado a ello, en el Clausura 2017 no calificaron a la Fiesta Grande, lo que provocó la salida de Ricardo La Volpe, además, los azulcremas tuvieron que soportar el campeonato de Liga y Copa obtenido por el Rebaño Sagrado, perdiendo así el sitio de honor en cuanto a títulos, pues Chivas igualó los 12 trofeos americanistas.

Sin embargo, los de Coapa han realizado un aceptable Apertura 2017 tras el regreso de Miguel Herrera al banquillo, pero cosechar puntos no sirve de nada en la institución sino se corona con un campeonato, mismo que se les ha negado desde 2014.

Fuente: SDP Noticias