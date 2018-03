Amenazan de muerte a hija de jugador de Pumas

El jugador de Pumas, Marcelo Díaz, recibió una fuerte amenaza luego del autogol que metió en el duelo ante Toluca y que llevó a la derrota al cuadro universitario. Lo anterior lo publicó el diario El Gráfico.

“Por tu culpa perdí 300 lucas en una apuesta, voy a matar a tu hija”, fue el texto que envió un presunto usuario andino, a la cuenta del mediocampista chileno.

Ante las intimidaciones, El ‘Chelo’ Díaz, no se guardó nada y de manera tajante respondió.

“A mí me pueden criticar, a MÍ me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete NADIE y por ellos doy la vida… Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm”.

Medios nacionales presumen que el sujeto que lanzó dicho mensaje es seguidor de Colo Colo, acérrimo rival de la Universidad de Chile, equipo en el que Díaz debutó como futbolista profesional.