Alvarado confiesa que de niño le iba al América

Roberto Alvarado llegó como el mejor jugador joven a Cruz Azul para el Apertura 2018 y ahora tendrá un reto especial cuando La Máquina juegue la Final ante América, club al que apoyaba cuando era niño.

“Cuando era un niño le iba al América por los papás, pero cuando fui creciendo, con el paso del tiempo se olvidó eso. Yo desde que llegué a Cruz Azul he sentido estos colores como si le fuera desde que nací”, dijo el delantero en el día de medios de la Final que organizó la Liga MX.

El Piojo, que es apodado así por su gusto por Claudio López, ex delantero del América, aseguró que esto ya quedó en el pasado y ahora piensa en darle la alegría de ser campeón a la afición de Cruz Azul.

“Representaría mucho salir campeón y más por la afición. Todos sabemos que es una afición que siempre está apoyando y lo merecen, sería algo muy bonito”.

Alvarado también dijo sentirse ilusionado por jugar su primera Final de Liga MX, pues tuvo que pasar por muchas cosas y hacer sacrificios para poder llegar hasta donde está.

“El mayor sacrificio fue alejarme de mi familia porque tenía 14 años. En Celaya me tocó que el club no pagaba y no había comido, pero al final todos esos momentos hacen que esto valga la pena”, confesó el delantero de La Máquina.