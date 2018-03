Altuve quiere otro anillo y jugar con los Astros de por vida

Cuatro temporadas consecutivas con al menos 200 inatrapables, 60 o más extrabases en las últimas dos campañas, por lo menos 30 bases robadas en sus seis años completos en Grandes Ligas, Jugador Más Valioso de la Liga Americana y campeón de la Serie Mundial. Con todo y eso, José Altuve no se conforma, reveló AS.

“Yo quiero tener dos anillos”, dice sin pensarlo el segunda base de los Astros de Houston. “Quiero seguir ayudando a mi equipo a ganar otra Serie Mundial”.

Así de claro, y si alguien sabe lo que cuesta ganar un campeonato, ese es él. Vio perder a su equipo más de 300 veces en tres años, y hoy ve al resto desde las alturas, pero sigue sin conformarse. “Representa un nuevo reto para nosotros, porque por más que conseguimos un gran logro el año pasado, este lo empezamos de cero”, advierte.

“El año pasado puede ser nuestro mayor enemigo si seguimos pensando que somos los campeones mundiales”, continuó el carabobeño, ganador de tres de las más recientes cuatro coronas de bateo de la Liga Americana. “Aunque no veo que eso nos vaya a ocurrir, porque he notado la humildad de todo el grupo y las ganas de salir a ganar, y eso es lo más importante”.

Campeón potenciado

Si los Astros consiguieran revalidad su título, serían el primero en hacerlo desde los Yanquis de Nueva York de 2000, pero para eso todavía falta mucho camino por recorrer. Mientras, los fanáticos de Houston pueden soñar, porque su novena parece blindada, sobre todo en el plano psicológico.

“Es muy difícil decir que un equipo está mejor que el año anterior cuando vienes de ser campeón, pero sí es un grupo que se ve con bastantes ganas y confianza para salir al terreno y conseguir grandes cosas”, apuntó Altuve.

Si bien la ofensiva fuel el aval de su campeonato para los Astros, el camarero saca pecho por la rotación, “la mejor de toda la liga”, de acuerdo a sus palabras, y es que a la rimbombante adición de Justin Verlander a mediados de 2017, clave en la conquista, se le sumó Gerrit Cole desde Pittsburgh.

En lo individual, el camarero no se coloca números en la cabeza para valorar su temporada. “Sólo le pido a Dios salud y lo demás uno ve qué hace por ahí”, comentó. “Trato de no ponerme metas personales, porque si llega un momento del año y ves que no puedes alcanzarlas, puede traer frustración. Lo mío es ganar encuentros”.

Astro de por vida

Houston cuenta con el Jugador Más Valioso de la Liga Americana a muy bajo costo, de acuerdo con el mercado, ya que Altuve percibirá 6 millones de dólares por todo 2018. La organización tiene la opción unilateral para 2019 y un aumento de apenas 500 mil dólares de salario para el venezolano, pero seguramente los siderales querrán verlo más allá del año que viene con su uniforme ¿Ha habido contactos para concretar otro pacto?

“Hemos hablado en varias ocasiones, pero falta encontrarnos en un punto donde todos estemos contentos”, soltó el intermedista, quien no planea pasar por la agencia libre, pese a que su agente es Scott Boras. “Ese tema es algo complejo, por lo que para mí, que he jugado desde mis inicios con los Astros, me gustaría jugar toda mi carrera con ellos”.

“Quedarme aquí sería lo mejor que me pueda pasar”, concluye, mientras en Houston se frotan las manos, aunque saben que pronto deberán sacar la chequera.