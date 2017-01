Afición de Santos manda mensaje de unión

Corría el minuto 16 del segundo tiempo cuando se llegó a este momento, donde la afición se puso de pie para entonar a capela el himno de nuestro país, informó el diario Excélsior.

Lo que vivimos ayer en el estadio corona donde la afición se organiza para el minuto 16, del segundo tiempo, pensando en el 16 de septiembre, que es una fecha muy importante para nuestro, país se entonó a capela el himno nacional”, expreso Alejandro Irarragori presidente de Santos Laguna en entrevista con Pablo Carrillo en Imagen Informativa, la mañana de este lunes y añadió:

Ante estas amenazas o estas situaciones que nos tiene inquietos con Estados Unidos, yo veo cosas maravillosas salir de la sociedad, al final un país es mucho más que el gobierno o un sector en específico, la fortaleza de la sociedad es la que nos puede movernos”, puntualizó el directivo.

Pero esta historia inicio a través de las redes sociales (Facebook, Twitter), por medio de un aficionado de nombre Miguel García.

Se me ocurrió por la situación que está pasando en el país, no se hizo con la finalidad de que no se construya un muro, ni de derrocar un gobierno corrupto, la única finalidad era hacernos ver, y hacerse notar que la gente se puede unir, puede hacer algo en conjunto, solo falta organizarnos”, expreso el aficionado a Palabra del Deporte.

Sobre cuantos días se organizaron para realizar la convocatoria el José Miguel García.

La estrategia que se utilizo fue las redes sociales, entre amigos y conocidos, todo fue pedirle que lo compartieran, el lapso realmente fue de 24 horas, esto nació el viernes por la noche, el sábado por la mañana se empezó a publicar, el domingo el juego entonces realmente fueron 24 horas”.

Finalmente, el aficionado lagunero quien se dedica a la creación y distribución del poliestereno (nieve seca), expreso que la gente le ha comentado que este tipo de cosas se repita juego a juego, obviamente en el Estadio Corona, pero hizo una petición especial “Aprovechando que tengo el espacio del programa, es para invitar a la afición de todos los equipos que lo hicieran, por medio de redes sociales, sin ningún apoyo de algún partido político, nosotros buscaremos volverlo a repetir en el próximo encuentro.