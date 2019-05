Hegerberg renuncia a la Copa por desigualdad en el fútbol femenino

Este lunes se confirmó lo que muchos ya temían: Ada Hegerberg, la mejor jugadora del mundo, no participará en la Copa del Mundo Femenina que se jugará en Francia del 7 de junio al 7 de julio, debido a las grandes diferencias que aún existen entre el futbol femenil y varonil.

La primera ganadora del Balón de Oro Femenino ya había hecho pública su intención de no participar en la competición fetiche para cualquier futbolista. Fue en 2017 cuando aseguró que no jugaría el Mundial si no se igualaban las condiciones con las que la selección masculina de su país compite.

Hegerberg no solo se refería a cuestiones de dinero, sino de infraestructura, planificación y desarrollo que permitieran a las niñas tener las mismas oportunidades que los varones.

“El fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas y lo ha sido durante años, pero las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos”, dijo.

En aquél momento, las declaraciones de Hegerberg sirvieron para que la Federación Noruega y el sindicato de futbolistas del país escandinavo firmaran un acuerdo de igualdad salarial entre hombres y mujeres; no obstante, la multicampeona con el Olympique de Lyon no se encuentra satisfecha y ha mantenido su postura de no participar en el Mundial.

“La cuestión no es si yo tengo que cambiar de opinión. La cuestión es sobre todo lo que la federación y el equipo nacional deben hacer para mejorar. Y ahí hay camino que recorrer. Si el equipo nacional quiere alcanzar los objetivos y los resultados fijados por el cuerpo técnico necesita, en mi opinión, mejoras en varias materias como la planificación, la ejecución y el seguimiento”, explicó para la cadena NRK.

Fue en diciembre del año pasado cuando Hegerberg hizo historia al ganar el primer Balón de Oro Femenino, pero por lo que más destacó fue por un emocionante discurso que lanzó para todas las niñas y jóvenes que sueñan con tener las mismas oportunidades que los varones.

“Quiero acabar con un mensaje a todas las niñas y jóvenes: crean en sí mismas, no paren nunca”.

Hegerberg es la mejora jugadora del mundo actualmente y así lo demuestra su palmarés con el Olympique de Lyon, equipo con 4 Ligas de Francia, tres Copas nacionales y 3 Champions League de manera consecutiva. En los próximos días buscará su cuarta ‘Orejona’ cuando su equipo se mida al Barcelona Femenil.

Fuente: SDP Noticias