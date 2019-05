A la Selección no se le da la misma importancia que antes: Rafa Márquez

El ex futbolista mexicano Rafael Márquez dijo en entrevista para ESPN que los tiempos han cambiado y que quizá por eso los jugadores no le dan importancia a la Selección Nacional.

Durante la charla, el ex capitán azteca señaló que él nunca tuvo problemas para representar al Tricolor, pero cree que el cambio de mentalidad ha hecho que algunos jugadores se nieguen a acudir a las convocatorias pues tal vez piensen que ya no la necesitan.

”Los tiempos han cambiado bastante y ha hecho que cambie la mentalidad o perspectiva de una selección”, comentó.

Márquez recordó que durante su paso por el Viejo Continente jamás tuvo problema para sentirse orgullo de representar al seleccionado. ”En Europa siempre llevan la bandera bien puesta, pero los tiempos han cambiado y ahora quizá no se le da esa importancia a la Selección. Se respeta y quizá el pensamiento ha cambiado y no le dan tanta importancia como antes”.

Lo dicho por el ex jugador y directivo del Atlas es en referencia a las bajas de jugadores que no estarán con el equipo mexicano en la Copa Oro que está por iniciar. Héctor Herrera, Miguel Layún, Javier ”Chicharito” Hernández, Jesús ”Tecatito” Corona, Hirving Lozano, Carlos Vela y posiblemente Carlos Salcedo no jugarán debido a lesiones o a decisiones personales.