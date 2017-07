WhatsApp permitirá ver videos de YouTube sin salir de la aplicación

La clave actual en una app de éxito es saber diversificarse y ampliar sus funciones, para que el usuario pase más tiempo dentro de ella y no tenga que salir. Por este motivo han implementado en WhatsApp la opción de abrir enlaces web de manera interna mediante pestañas Chrome, sin tener que salir de la app y abrir un navegador para ver un link que nos han enviado. Pero los chicos de WhatsApp volvieron a sorprendernos con una nueva función que desde que se active será una favorita.

VER VIDEOS DE YOUTUBE EN WHATSAPP

Tal y como confirmó la conocida cuenta WABetaInfo, la versión iOS de WhatsApp se actualizó ayer en la AppStore, y como toda actualización oficial ha sido revisada en su código de arriba a abajo por los expertos de la Red para ver algún rastro de lo que está por venir, en este caso bastantes opciones escondidas entre las que destacan la más sorprendente: la posibilidad de ver vídeos de YouTube dentro de la propia app sin tener que salir de WhatsApp, lo que elimina el molesto paso intermedio de tener que salir de la app de chat para abrir la app de YouTube o en su defecto un enlace de navegador. Y además con Picture in Picture.

Esto quiere decir que al abrir el enlace de YouTube dentro de un chat de WhatsApp, el vídeo aparecerá por encima del texto como una ventana flotante y sin ocupar toda la pantalla. Podemos expandirlo para verlo a pantalla completa, reducir su tamaño e incluso esconderlo para seguir chateando con el contacto pero manteniendo su reproducción en un segundo plano para poder oírlo. Pero la ventana de vídeo se cerrará al cambiar de ventana de conversación, al menos en la versión actual que sigue en desarrollo, por lo que no es posible de momento mantenerlo constantemente en segundo plano cambiando de un chat a otro.

DE MOMENTO EN IOS

Otros datos que se conocen es que ahora mismo la apertura de enlaces YouTube dentro de WhatsApp es compatible con el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7 y iPhone 7 Plus debido al gran tamaño de sus pantallas. Esto quizás cambie en el futuro, y la nueva función se adapte a otros formatos más reducidos como las pantallas del iPhone 5, iPhone 5C y iPhone 5S por ejemplo, pero de momento no se sabe seguro.

Como decimos, ahora mismo es una función oculta que sigue en desarrollo y que ha aparecido sólo en la nueva actualización de WhatsApp para iOS. De momento las versiones Android y Windows Phone no la tienen, y en Android no está siquiera para la versión WhatsApp Beta de pruebas. ¿Cuándo saldrá de forma oficial? No se sabe, pero al igual que lo de abrir enlaces web dentro de un chat, puede que este mismo verano ya estemos visionando miles de vídeos de YouTube en WhatsApp tirados en la playa.

As México