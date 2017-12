WeChat ahora será utilizado como identificación oficial en China

En China, las identificaciones personales son utilizadas ampliamente en servicios que van desde la recepción en hoteles, hasta para comprar boletos de tren.

No obstante, algunos críticos del programa argumentan que Tencent no respeta la privacidad de los usuarios, pues inclusive ha cooperado con la policía, al rastrear palabras que el régimen considera no aptas, en las conversaciones de sus usuarios.

Fuente: Vanguardia