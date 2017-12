Viral reacción de perro al conocer la nieve

Un video difundido en Twitter muestra cuál es la reacción de un perro al ver la nieve por primera vez en Reino Unido.

La dueña de ‘Truffle’, el protagonista del video, grabó el simpático momento y publicó las imágenes por medio de Twitter acompañada de la frase “lo que sucede cuando tu perro experimenta la nieve por primera vez”.

En el video se puede observar al cocker spaniel color negro juguetear briosamente en la nieve.

La grabación de poco más de 20 segundos se ha hecho viral tanto en medios londinenses como de otros países.

What happens when your dog experiences snow for the first time ever pic.twitter.com/qYwe1Q4RdO

— Jo Ellery (@elleryface) 30 de noviembre de 2017