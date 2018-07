Viral anciano en la playa con fotografía de su fallecida esposa

“Hace días que viene, no conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Le he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así”, escribió el autor de la fotografía.

Moffa señaló a la prensa que conoció la historia de ese hombre un día que tomó la iniciativa de acercarse a el para conocerlo.

Dijo que Giuseppe Giordano, el protagonista de esta historia romántica, lleva todos los días ese retrato “como símbolo de un amor que no termina, de la distancia y la soledad”.

“Él no puede estar sin ella y lleva esa imagen enmarcada a todos los sitios, la mantiene apretada, como la cosa más preciosa”, describió al diario.