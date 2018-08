Usuarios de redes estallan en contra de campaña publicitaria de Carrefour en Argentina

En Argentina, la cadena de supermercados Carrefour lanzó una campaña de publicidad con motivo del Día del Niño, que se celebra el tercer domingo de agosto en aquel país. En la imagen se aprecia a un niño jugando con un auto a control remoto y la leyenda “Con C de Campeón”, mientras que a su lado aparecía una niña con un set de cocina de juguete y la frase “Con C de Cocinera”, por lo que las reacciones de desapruebo no se hicieron esperar.

El mensaje publicitario recibió duras críticas en las redes sociales, como la hecha por la publicista Vicky Rudnick, quien calificó la campaña de “insultante y poco inteligente”.

Para Carrefour si sos mujer no vas a ganar en nada…solamente le vas a poder cocinarle al campeón.

Esto me resulta insultante y poco inteligente.

Gracias Carrefour, no sabes las ganas que me diste de enseñarle a mi nena a querer ser una campeona, y pedir delivery.

Por su parte, el periodista Nano Levoratto, refiriéndose a la misma idea de la publicidad, pero en tono de crítica, escribió: “Carrefour: Con ‘C’ de Cavernícolas”.

Incluso algunos famosos de Argentina se pronunciaron, como el conductor de televisión Jorge Rial, quien dijo que Carrefour “atrasa”.

La gente de @carrefourarg atrasa. Para ellos los chicos son campeones y las chicas cocineras.

La cadena de supermercados, a través de Twitter, pidió “disculpas” y señaló que la campaña “ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad”. Además, procedió a retirar la publicidad de las tiendas.

@carrefourarg , por favor, retire esta campaña. Pida disculpas. Repare. No resiste ningún análisis ni estándar de derechos humanos. #Discriminación,#hipermachismo.



