Una recién nacida muere a causa de un beso

La pareja formada por Nicole y Shane Sifrit ha advertido al resto de padres del mundo que no dejen que nadie bese a su bebé recién nacido después de que el suyo haya contraído meningitis con solo una semana de edad, según ‘The Independent‘.

Ambos tuvieron que abandonar su boda para llevar de urgencia al hospital a su hija Mariana, al notar que había dejado de comer y que no respondía a estímulos. Allí fue diagnosticada de meningitis HSV1. “A partir de ese momento todo fue cuesta abajo. En menos de dos horas dejó de respirar y todos sus órganos comenzaron a fallar”, cuenta Shane.

Sin embargo, ambos padres dieron negativo en la prueba del virus, lo cual implica que el bebé contrajo la enfermedad de un tercero e identificar a esa persona es casi imposible. Aunque el virus a menudo se asocia con el herpes labial, la mayoría de los infectados no lo tienen y tampoco muestran otros síntomas. Por ello, es posible que la pequeña haya contraído la enfermedad por algo tan simple como un beso de un miembro de la familia o amigos debido a que su sistema inmunológico no está plenamente desarrollado.

Mariana recibió soporte vital en el hospital de la Universidad de Iowa (EE.UU.), pero a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarla el bebé murió la mañana de este martes, informa ‘Daily Mail‘. La pareja se ha pronunciado en las redes sociales y en diversos medios para advertir de lo fácil que es contraer esa enfermedad y ha popularizado la etiqueta #thefightformariana (‘la lucha por Mariana’).

“Mantenga a su bebé aislado. No deje que nadie venga a visitarlo, asegúrese de que se lavan constantemente las manos, no deje que la gente bese a su bebé y asegúrese de que preguntan antes de coger en brazos a su bebé”, ha indicado Nicole a la cadena WHO TV.

Fuente: RT Noticias