Una joven guatemalteca con síndrome de Down vence los prejuicios y crea su marca de ropa

No es nada fácil hacerse un espacio en el mundo de la moda. Sin embargo, la joven Isabella Springmühl, que padece síndrome de Down, pudo contra todos los obstáculos y se convirtió en una diseñadora con su propia marca de ropa.

Su colección ayuda a otras personas que tienen la misma condición a encontrar su propio estilo y sentirse mejor.

“Si me lo hubieran dicho jamás hubiera creído que 20 años después yo iba a estar acompañando a mi hija con síndrome de Down viajando por el mundo, presentando sus diseños y sus colecciones, utilizando nuestros bellos tejidos. No lo hubiera creído”, contó la madre de la joven, Isabel Tejada de Springmühl.

Las palabras de Isabel reflejan la gran admiración y orgullo que siente por su hija, Isabella, la primera diseñadora con una discapacidad, que hizo historia al presentar su colección como artista emergente en el Fashion Week de Londres realizado en 2016.

“En vez de estar [pensando] ‘¡ah, qué miedo!’, me enamoré de Londres. Es increíble. Me aceptaron, me quisieron, me amaron. Estuve tan contenta de que realmente […] me hayan aceptado”, afirmó la diseñadora.

Luchando por su sueño

Su vocación la llevaba en la sangre, ya que su abuela materna tenía una boutique en Guatemala. Desde niña mostró su interés en el mundo de la moda, sin saber que marcaría su destino.

“Ella empezó con sus muñecas de trapo. Ella empezaba a recortar, veía revistas y recortaba retazos. Los recortaba y los pegaba con alfileres al cuerpo de las muñecas”, contó la maestra de Isabela, Anabella.

Fuente: RT Noticias