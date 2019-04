Un videojuego pide atacar sistema eléctrico de Venezuela

El videojuego de estilo bélico llamado ‘Call of Duty’ recrea en su más reciente versión una intervención militar en Caracas, la capital venezolana, y como parte de esta “misión” llama a instalar un virus en el sistema eléctrico para generar un apagón.

La represa del Guri es un objetivo de ataque en el videojuego de disparos en primera persona. Aparecen una serie de elementos que evocan a la capital venezolana, como el cerro el Ávila, la torre Provincial y una bandera nacional.

Caracas denuncia que enfrenta una guerra eléctrica liderada por EE.UU. que causaron dos masivos apagones: el primero tuvo lugar el 7 de marzo y, el segundo, el 25 de marzo. Además, el 28 de marzo se logró la recuperación parcial del servicio eléctrico, sin embargo, dos días después, el 29 y 30, se registraron otros ataques informáticos que dejaron nuevamente sin luz al país.

No es la primera vez que ‘Call of Duty’ usa a Venezuela como un escenario para sus misiones. En 2013, salió el ‘Call of Duty: Ghosts’, en el que Estados Unidos dejaba de ser una potencia por culpa de países suramericanos y toma venganza contra ellos.

Fuente: HispanTV