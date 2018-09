Un perro protagoniza tierna versión del intro de Pixar y emociona a todos en la red

Todos hemos visto innumerables veces la mítica intro de Pixar en la que una lámpara se come la “I” de las letras de Pixar. Marcaba el comienzo de una gran película de dibujos animados, muchos de los filmes que todavía seguimos

If you’re sad just watch this pic.twitter.com/dZkprgcTxF

— 🖤 (@Princessofwifi) August 29, 2018