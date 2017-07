Un padre salva a su bebé de morir al oírle llorar diferente

Un padre sintió algo parecido al instinto maternal y salvó a su bebé, según indican las redes sociales.

Este es el caso de Stu Bonsall y su hija Megan, de cuatro semanas. Este ingeniero residente en la localidad británica de Burnley notó algo extraño en el llanto de su bebé. Apenas era una variación del tono, pero había algo en ese cambio que le hizo sospechar: una especie de alarido.

Según recogió el martes el diario británico The Independent, Bonsall decidió llevarse a su hija a urgencias. Sabía que era muy probable que en el hospital le dijeran que era un exagerado y que a la pequeña no le pasaba nada, pero aún así decidió hacerlo.

“Percibí algo extraño. Sabía que en el hospital podrían decir que no era nada, pero fuimos”, asegura este hombre de 45 años. Algo que no había visto en ninguno de sus otros dos hijos, más mayores que la niña. Y por eso fue al hospital infantil de Manchester. Y los peores augurios se confirmaron: la pequeña que todavía no había cumplido ni un mes de vida, fue diagnosticada con un caso de sepsis.

Poco después de entrar por la puerta del centro, la pequeña cayó en coma, un estado en el que estuvo 3 días. Tras tratarla en cuidados intensivos, en donde la alimentaron a través de goteros intravenosos y trataron su infección generalizada, poco a poco se fue recuperando.

Los médicos no dieron con la causa de la infección, ya que la niña no presentaba heridas. La sepsis no llegó a afectar a los órganos vitales de la bebé, por lo que no sufre efectos secundarios.Tras pasar unas angustiosas jornadas ingresada, Megan finalmente recibió el alta y volvió a casa.

Fuente: HispanTV