Un inquietante robot andante asusta a la Red

Un video publicado en Twitter de un robot sin rostro que camina como una persona se ha vuelto viral en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

En la grabación se aprecia cómo la máquina humanoide, provista de una máscara sin facciones, se desplaza tranquilamente por el aparcamiento de una zona residencial, parpadeando como una persona.

En realidad, se trata de una animación creada para ADAM, una serie de cortos post-apocalípticos de ciencia ficción filmada por Neill Blomkamp, conocido por películas como District 9 y Chappie. La animación generada por ordenador (CGI por sus siglas en inglés) ha sido diseñada con gráficos 3D, gracias al motor del videojuego Unity y con tecnología de captura de movimiento.

Su movimiento realista y su inquietante aspecto ha provocado una ola de comentarios y de bromas en Twitter, algunos sobre el inevitable apocalipsis o alusivas a la película estadounidense Terminator. “Vamos a morir todos”, escribe uno de ellos.

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71: Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k

— Derren Brown (@DerrenBrown) 18 de agosto de 2018