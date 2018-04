Un hombre dispara a una cantante embarazada por negarse a bailar

Este martes, durante la celebración de una boda en la provincia de Sindh (Pakistán) un hombre disparó a una cantante embarazada que se negó a acceder a su petición de bailar, informan medios locales.

Samina Sindhu, de 24 años, estaba actuando en la fiesta, cuando uno de los invitados, Tariq Ahmed Jatoi, le reclamó que bailara. La mujer se levantó, pero cuando rechazó su petición, el hombre, en estado de ebriedad, le disparó con un arma de fuego. La cantante fue trasladada a un hospital, donde los médicos no pudieron hacer más que certificar su muerte.

En el video de la fiesta, publicado en la Red, se ve a Samina cantar sentada mientras los invitados le arrojan manojos de billetes. En un momento determinado, se pone de pie, e instantes después es disparada en varias ocasiones y cae al suelo desplomada.

Advertencia: Este video puede herir su sensibilidad.

Samina Sindhu shot dead in Larkana for refusing to dance at a wedding!!😰🔞 pic.twitter.com/2rcbv4pPLp

— ڈاکٹر عالیہ کریم⭐ (@DrAliya7) April 12, 2018