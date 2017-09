Un gato en Oklahoma recauda dólares para asilo

Existen muchas mascotas en el mundo con características singulares y una gran capacidad de arreglárselas en la búsqueda de sus propios suministros. Desde perros que van a tiendas de mascotas en busca de su alimento balanceado, hasta pingüinos que cruzan toda una ciudad para pedir su pescado favorito.

En este caso se trata de un felino más que inteligente, su nombre es Sir Whines-A-Lot y sabe cómo ganarse su lugar en las oficinas de marketing de GuRuStu en Tulsa, Oklahoma. Se lo conoce por ser el gato que roba a los transeúntes nocturnos dólares para acrecentar sus ahorros personales.

“Supongo que las primeras personas no tenían la intención de perder su dólar. Probablemente lo pusieron para jugar con él, y lo arrebató. Cuando pones dinero allí, estará juguetón al principio, él dirá: ‘Oh, eso es un poco divertido’. Pero de repente lo morderá y arrancará de su mano. Lo hace tan rápido, que ni siquiera te das cuenta de lo que ha pasado”, aseguró su amo Stuart a The Dodo.

Su historia comenzó un día en el que Stuart McDaniel, dueño del local, notó algunos billetes de dólares en el piso detrás de las puertas de la oficina al llegar a su trabajo una mañana. El misterio envolvió a todos los empleados del local, quienes comenzaron a dudar de la buena voluntad del pequeño Sir Whines debido a su particular obsesión con el dinero que se encontraba en el piso.

Pensamos que la gente debía haber estado usando dólares para jugar con el gatito a través de la puerta y le arrebató su dinero”, aseguró Stuart a Love Meow.



El siguiente paso fue probar la reacción del animal, por lo que colocaron un billete detrás de la puerta de vidrio y su reacción fue realmente asombrosa, el gato lo arrebató inmediatamente de las manos y luego se puso a jugar y revolcarse sobre su nueva adquisición. Desde este entonces supieron que los encantos de su mascota evidentemente habían atraído a personas que paseaban por las noches, e intentaban llamar su atención con lo primero que encontraron en sus bolsillos.

“Siguió ocurriendo, pero no sabíamos por qué. Así que decidimos probar una teoría. Intentamos deslizar el dinero a través de la abertura en la puerta, y el gato saltó y lo arrebató”, agregó Stuart.

“Otro cheque está en camino a The Tulsa Day Center for the Homeless. Muchas gracias a todos los que han pasado a jugar mi pequeño juego. Su apoyo me hace realmente feliz a mí y a los que más lo necesitan”, aseguró en su cuenta de Facebook la agencia CASHnip Kitty.

Fuente: Infobae