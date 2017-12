Un auto invadió una cancha de futbol en pleno partido en Abu Dhabi

Pudo haber sido una tragedia, pero sólo quedó en anécdota, una de las más extrañas en cuanto a visitantes inesperados en una cancha de futbol. Esta vez no fue un perro, un gato, una vaca o un caballo, tampoco fue un espontáneo corriendo desnudo. Ahora fue un auto a toda velocidad el que irrumpió en el terreno de juego durante un partido de la liga sub 18 de futbol de Abu Dhabi.

El conductor de un auto deportivo blanco ingresó por una de las líneas de meta, llegó más allá de media cancha, dio la vuelta y se fue, no sin antes pegarle un susto monumental a los jugadores, cuerpo arbitral y público asistente, momento que fue grabado por un aficionado desde las gradas y que más temprano que tarde se hizo viral.

A somewhat unusual pitch invader from the UAE league today…

😧 pic.twitter.com/Ai689EWN8s

— BetVictor (@BetVictor) 1 de diciembre de 2017