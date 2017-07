Un atleta chino derrota a un avión de combate en una carrera de 50 metros

El velocista chino, Zhang Peimeng, campeón nacional de 100 metros en repetidas ocasiones y cuyo récord en esa distancia es de 10 segundos, se enfrentó el pasado domingo a dos aviones de combate en un curioso desafío de velocidad.

Zhang ganó la primera carrera, de 50 metros, llevada a cabo en un aeródromo de China contra un avión de combate Guizhou JL-9, también conocido como ‘FTC-2000 Mountain Eagle’ (Shanying), que alcanza una velocidad máxima de 1.000 kilómetros por hora.

Sin embargo, el atleta fue derrotado por el segundo avión, un caza supersónico Chengdu J-10, que se caracteriza por una velocidad de partida de 300 metros por segundo, en la segunda carrera, que fue de 100 metros.

“Fue una experiencia increíble e inolvidable. La carrera con un avión es totalmente diferente de una contra la gente” dijo en declaraciones recogidas por ‘People Daily’ el subcampeón del mundo en el 2015, quien pensó que perdería las dos competiciones.

“Estaba tan cerca el avión que el ruido me afectó un poco al inicio. Intenté concentrarme en la competición y no me atreví a dar un vistazo a mi rival en el curso de la carrera, no fuera que el avión me lanzara un misil”, bromeó Zhang Peimeng.

El reto fue organizado por Aviation Industry Corporation of China (AVIC) y transmitido en vivo por la televisión china.

Nota de RT