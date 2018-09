Twitter pide opiniones para las nuevas normas contra la incitación al odio

La compañía Twitter, que está inmersa en el desarrollo de una nueva política de comentarios y uso de su red que ampliará su política para combatir la incitación al odio, abre hoy un proceso para pedir comentarios y opiniones sobre esta cuestión a cualquier interesado.

Es la primera vez que la compañía realiza una iniciativa similar, según explican en el blog corporativo la directora del departamento jurídico, Vijaya Gadde, y la vicepresidenta del departamento de seguridad, Del Harvey.

La red de “microblogging” trabaja desde hace meses en el desarrollo de una nueva política para combatir el “lenguaje deshumanizador” en su espacio y ampliar su política contra la incitación al ocio.

Vijaya Gadde

@vijaya

We want our policies to serve everyone, and your feedback is going to make our work even better.

Twitter Safety

✔

@TwitterSafety

Our hateful conduct policy is expanding to address dehumanizing language and how it can lead to real-world harm. The Twitter Rules should be easier to understand so we’re trying something new and asking you to be part of the development process. Read more and submit feedback.

8:42 – 25 sept. 2018

Del Harvey

@delbius

We’re trying something new and asking for feedback on a planned expansion to our hateful conduct policy before it becomes an official part of the Twitter Rules. Take a look and let us know what you think.

Twitter Safety

✔

@TwitterSafety

Our hateful conduct policy is expanding to address dehumanizing language and how it can lead to real-world harm. The Twitter Rules should be easier to understand so we’re trying something new and asking you to be part of the development process. Read more and submit feedback.

8:10 – 25 sept. 2018

Aunque la política de la compañía prohíbe fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen, nacionalidad, orientación sexual, género y otras cuestiones, la compañía reconoce que hay mensajes que se vierten en la red que “muchas personas consideran abusivos, aunque no infrinjan las normas”, según recoge el artículo firmado por las dos directivas.

El objetivo de la red de 280 caracteres es ampliar la política frente a la incitación al odio para que recoja el contenido que “deshumaniza a otros basándose en su pertenencia a un grupo identificable” incluso cuando el contenido “no incluya un objetivo concreto”, subrayan.

Cualquier persona, usuarios y no usuarios, puede participar en el proceso que abre hoy Twitter, que trabaja con ONG y legisladores de aquellos idiomas en los que la encuesta no está disponible.

Fuente: Vanguardia