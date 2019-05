Twitter ahora permite agregar GIFs, videos y fotos al retuitear

La plataforma de microblogueo Twitter anunció que a partir de este martes los usuarios podrán agregar más elementos multimedia a los retuits que hagan de otras publicaciones, lo que añadirá una nueva capa de conversación a las interacciones al interior del servicio.

De acuerdo con el reporte de The Verge, los usuarios deben seleccionar la opción ‘Retwittear con comentario’ al seleccionar el icono correspondiente al Retuit en la parte inferior de cada publicación; posteriormente podrá agregar las fotos, videos o GIFs que prefiera, como lo hace en cualquier otro tuit.

The wait is over 👇😘 https://t.co/3W0witaZtg pic.twitter.com/v7J6WgRioD

— Twitter (@Twitter) May 6, 2019