¿Trasero falso?: Cansada de críticas, influencer pide a médico que certifique su autenticidad

Ya de por sí es difícil saber si las y los influencers hacen las cosas para poder publicarlas en sus redes sociales o porque de verdad les gustan o interesan, pero una joven rebasó la línea entre lo real y lo falso (literalmente) pues no quiso seguir soportando las críticas y comentarios negativos de la gente que constantemente le reclama por no aceptar que supuestamente tiene el trasero operado.

A pesar de que los bien llamados haters son de lo más común en redes sociales y que cabría suponer que los personajes públicos -sobre todo los que alimentan su fama de likes y comentarios- deberían estar más que acostumbrados y ser hasta cierto inmune a sus voces, a Daisy Keech una instagramer y modelo de 19 años le fue imposible lidiar con ellas.

Ante el rumor de que se habría operado los glúteos, acudió a una consulta con un médico especializado en cirugía plástica con la intención de que este dijera frente a la cámara que la joven no se ha sometido a dicha operación estética.

Así, a través de un video, el cirujano Ashkan Ghavami que reside en Beverly Hills dijo que el estado del trasero de Daisy se debe a que lleva una dieta balanceada y a que realiza ejercicios para mantener su tono muscular. Además aseguró que no había indicios de que se hubiera inyectado algún tipo de material sintético o grasa. Sé que es real por diversas razones: Su edad; nunca ha tenido hijos; su nalga es firme y tiene mucho volumen. No veo ningún cambio en la piel que delate la inyección de algo artificial. No veo ninguna incisión que apunte a la transferencia de grasa”ASHKAN GHAVAMI

A pesar de que ya un profesional lo dijo, estamos seguros que las críticas continuarán así que esperamos que Daisy deje de poner tanta atención a sus detractores y se enfoque en la gente que la sigue representada por una comunidad de más de 977 mil personas en Instagram.

Fuente: SDP Noticias