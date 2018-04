Tras 40 años, familia encuentra a familiar desaparecidos gracias a Youtube

El pasado 19 de abril, una familia encontró a un hombre desaparecido hace 40 años gracias a un video en YouTube en el que aparecía cantando por las calles, informa la agencia AFP.

En 1978, Khomdram Gambhir Singh se fue de su casa de Imfal (Manipur, India) cuando tenía 26 años y nunca regresó. Desde entonces, sus allegados no supieron nada sobre su existencia hasta que en la Red se difundieron unas imágenes en las que un hombre con barba gris cantaba canciones de Bollywood en una calle de Bombay, a más de 3.000 kilómetros de distancia.

Ese documento gráfico, que muestra cómo el mendigo se identifica como Khomdram Singh de Manipur, se viralizó y ha sido visto más de 100.000 veces.

Un internauta conmovido mostró las imágenes a una asociación de Imfal, que informó a los familiares de ese hombre. Estas personas reconocieron a su pariente y las autoridades localizaron dónde vivía.

“Conseguía dinero mendigando y cantando canciones viejas en hindi”, asegura Firoze Shakir, fotógrafo callejero y autor del video, quien veía a menudo a Khomdram Gambhir Singh y, un día, decidió captar cómo actuaba.

El protagonista de los hechos explicó que había trabajado como obrero de la construcción pero, tras sufrir varios accidentes, empezó a beber. También indicó que siempre quiso regresar a su casa, pero no lo hacía por su salud débil y su pobreza, informa The Times of India.

“Esta historia es un rayo de esperanza. Si un video puede cambiar la vida de un hombre, no puede haber un milagro más grande”, manifestó Shakir.

Fuente: RT Noticias