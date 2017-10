Transmite su muerte porque su hija no le pidió permiso para casarse

Un hombre en Turquía compartió a través de Facebook Live el momento en que se dispara en la cabeza, ya que su hija no le pidió permiso para casarse.

Ayhan Uzun, de 54 años, utilizó el video en vivo de la plataforma para mostrar su descontento con la decisión de su hija, y el cansancio que sentía por la falta de respeto a su familia.

“Nadie me preguntó. Nadie me trató como un hombre. Mi suegro tomó mu lugar y sin ningún derecho aprobó la boda de mi hija. Nadie dijo ‘el padre de esta chica está vivo’. Hubiera esperado que mi hija y mi familia me dijeran ‘ven padre, quédate con nosotros’. Mi esposa me llamó y ella me dijo. Yo le dije a ella que porque no vinieron a decirme y ella contestó ‘No podemos hacerte una visita personal”, relata el hombre en el video, de acuerdo a la traducción realizada por The Mirror.

Después de comentar que se siente decepcionado por el comportamiento de su familia, apunta que ‘en un rato pondré fin a mi vida con una pistola que estoy sosteniendo en mis manos’.

Durante la transmisión del video, muchos usuarios enviaron reacciones como ‘me entristece’ y ‘me enoja’, así como muchos comentarios de que no se suicidara.

En el video también pide que aquellos que lo pusieron en esta situación, es decir, su hija y familiares, no asistir a su funeral. Se despide y pide a todos que se cuiden, para después dispararse en la cabeza.

La familia logró llegar a la casa de Uzun, sin embargo, solo encontraron su cadáver.

Esta no es la primera vez que se utiliza Facebok Live para mostrar un suicidio, en enero de este año, Katelyn Nicole Davis del condado de Pok, en Georgia, transmitió su muerte.

De acuerdo con su video, Katelyn sufrió abuso sexual por parte de un familiar y fue por ello que decidió quitarse la vida colgándose. La policía local lanzó una investigación sobre las denuncias de abuso sexual y violación, y pidió no compartir el video.