Traductor de Google ahora disponible sin Internet

¿Alguna vez has intentado traducir algún tipo de información en Google y no has podido por fallas en la conexión de tu red móvil o Wi-Fi? Esto dejará de ser un problema. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

El próximo 12 de junio Google anunciará que Neural Machine Translation, el sistema del Traductor de Google, que ahora estará disponible para ser usado sin conexión a datos móviles o Wi-Fi en iOS y Android.

Esta funcionalidad permitirá realizar traducciones en 58 idiomas diferentes, incluyendo español y portugués, traerá grandes ventajas para los países latinoamericanos en los que las fallas de conexión son recurrentes y los costos de los planes de datos móviles son, generalmente, elevados.

Para hacer uso de esta funcionalidad, simplemente, tendrás que seleccionar el paquete de idiomas que se desea descargar y, una vez cumplido este paso, se podrán hacer las traducciones de texto sin necesidad de estar conectado a una red móvil o Wi-Fi.

El Neural Machine Translation que utiliza el Traductor de Google, traduce oraciones completas a la vez, en lugar de solo pieza por pieza, utilizando la llamada “red neuronal profunda” que le permite aprender a reconocer patrones y estructuras en las oraciones.

Esto hace que la gramática de la oración traducida suene de manera más amena y similar al uso cotidiano de ese idioma, y dado que es más fácil entender cada oración, los párrafos y artículos traducidos resultan mucho más comprensibles y fáciles de interpretar, lo que permite superar las barreras de comunicación y reducir costos con esta nueva funcionalidad.