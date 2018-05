¿Tienes un iPhone 7? tal vez ya no puedas hacer llamadas

Si cuentas con un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus; y te has percatado que ya no funciona el micrófono al momento de hacer llamadas telefónicas, no es que el teléfono esté descompuesto, sino que tiene una falla de origen.

El portal MacRumors, consiguió un documento distribuido exclusivamente entre proveedores, distribuidores y centros de servicio autorizados por Apple, en el que la firma indica que los clientes poseedores de un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus los cuales utilizan iOS 11.3 en adelante, podrían sufrir con un fallo en el micrófono, y experimentar el botón de altavoz deshabilitado en color gris durante las llamadas telefónicas o los chats de video FaceTime.

Para arreglar el problema, la compañía de Cupertino indicó a sus socios que es necesario desactivar los accesorios Bluetooth conectados al iPhone y realizar un diagnóstico de audio con su software especializado.

Si el análisis arroja un error en el sistema o una frase similar a “el dispositivo no detectó el puerto, o accesorio no soportado”, entonces el smartphone deberá pasar por un proceso de reparación. No obstante, en el documento Apple no indica si el problema es de sotfware o hardware.

Sin embargo, aunque los usuarios no tengan garantía, Apple está haciendo una excepción para reparar el problema de forma gratuita, aunque la firma no ha emitido algún comentario de forma oficial.

Fuente: Vanguardia