¿Tiene usted frío? Los perros y los gatos también… cuídelos de dolencias, alertan veterinarios

Las bajas temperaturas se han apoderando de distintos puntos de la República Mexicana, el invierno apenas está por llegar, pero advierte ser sumamente frío.

Es la época del año en la que las personas “desempolvan” chamarras, abrigos, bufandas, guantes, gorros y hasta orejeras para protegerse de las heladas, pero, ¿qué hacer con los perros y gatos? ¿Cómo proteger a los que están en casa? ¿Cómo ayudar a los menos afortunados que vagan por las calles?

SinEmbargo consultó a veterinarios expertos en animales de compañía y enlistaron una serie de recomendaciones para ayudar a los animales a soportar las inclemencias del tiempo.

Claudia Edwards Patiño, veterinaria por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en comportamiento canino y felino, y Juan Carlos Murillo García, veterinario por la Universidad Nacional de Costa Rica, quien cuenta además con estudios de posgrado en Bienestar Animal en la Universidad de Bristol, del Reino Unido, coincidieron en que los animales de compañía deben ser protegidos durante la época invernal y negaron que por sí solos sean capaces de resistir las bajas temperaturas.

“Los cambios de clima afecta a los animales domésticos pues sus mecanismos de defensa no son suficientes. Es necesario que los humanos tengamos mucho cuidado. Los perros y gatos no son animales salvajes, y necesitan nuestra protección”, afirmó la también integrante de la organización Humane Society International.

En la misma línea, Murillo García, quien es miembro de la organización World Animal Protection, manifestó que la responsabilidad de los perros y de los gatos, ya sea que cuenten con un hogar o vivan en la calle, es de los humanos.

“Ellos simplemente nos han seguido y tratan de ser nuestros mejores amigos y nosotros tenemos una obligación moral con ellos: ser responsables, de protegerlos y de no dejarlos que deambulen, de tenerlos esterilizados, vacunados e identificados”, apuntaló.

Ambos expertos advirtieron que los perros y gatos que no son protegidos del frío pueden llegan a presentar enfermedades respiratorias que –de no ser tratadas correctamente y a tiempo– son capaces de derivar inclusive en la muerte.

LOS REYES DE CASA

Los gatos, expuso Edwards, deben permanecer en casa, por lo que no es necesario tener otros cuidados con ellos. En casos extremos, sugirió contar con un calentador que esté fuera del alcance del felino a fin de evitar quemaduras.

Las necesidades de los canes, en cambio, son distintas a las de los felinos, por lo que, indicaron, con ellos es indispensable implementar medidas para salvaguardar su salud y vida. Entre ellas se encuentran:

–Mantenerlos en un ambiente en el que se encuentren protegidos de corrientes de aire. Lo ideal es conservarlos dentro de casa pero, en caso de no ser posible, habilitar una pequeña casa que cuente además con cobijas y cubiertas plásticas que eviten la entrada de humedad y viento frío.

–Es adecuado colocarles algún suéter o chamarra si el presupuesto lo permite, si no, una prenda que ya no sea utilizada por los humanos puede ser habilitada para los amigos peludos. Aunque advirtió que es necesario quitarles la ropa en algún momento del día en que la temperatura no sea tan baja y cepillarlos a fin de evitar problemas en el pelaje.

–Evitar cortarles el pelo durante la temporada invernal.

–Bañarlos con agua tibia y secarles el pelo con secadora.

–Dotarlos de alimento como normalmente se hace.

–Llevarlos a realizar actividad física en horarios en los que no haga tanto frío o ayudarlos a hacerlo dentro de la casa o el departamento, ya sea con una pelota pequeña o juguetes interactivos.

LA CALLE, HOGAR DE LOS MENOS AFORTUNADOS

Edwards explicó que los gatos callejeros en ocasiones se resguardan en las llantas de los automóviles, por lo que hizo una invitación revisar o a tocar el claxon antes de ponerlo en marcha y así evitar lastimarlos.

En el tema de gatos y perros en situación de calle, los especialistas propusieron las siguientes medidas:

–Lo ideal sería llevarlos a una valoración veterinaria para asegurar que se encuentren saludables y en caso de no estarlo, brindarles atención médica. Después, esterilizarlos y llevarlos a casa o pagarles una pensión mientras se les halla un hogar definitivo.

“La sociedad ha llevado a los animales a la calle y nosotros deberíamos sacarlos de allí. Todos, en mayor o en menor medida, somos responsables de la situación”, sostuvo la doctora Edwards.

Pero, de no ser posible lo anterior, aconsejó ayudarlos siguiendo estos puntos:

–Habilitar pequeñas casas para que logren resguardarse, incluso pueden hacerse con materiales reciclados como llantas, botellas plásticas o tetrapack [en la plataforma de videos YouTube existen algunos tutoriales].

–Realizar una adopción comunitaria en la que participen varios vecinos que se dividan tareas para dotar a los animales de comida, cobijas y las casas mencionadas.

Ante este panorama, Murillo García urgió: “Si no quiere que el animal de la calle sufra: adóptelo. Si no quiere que el animal de la calle sucumba ante el frío: adóptelo. Si no quiere que el animal tenga problemas de maltrato: adóptelo. Hay que tomar en consideración que con la adopción vienen otras responsabilidades como vacunarlo, esterilizarlo y darle un buen resguardo”.

Finalmente, ambos expertos hicieron un llamado a la sociedad a no adquirir mascotas sin tomar en cuenta la responsabilidad que implica.

“No son juguetes, son seres que sienten. Si adopta, hágalo de por vida”, llamó el especialista en bienestar animal.

Fuente: Sin Embargo