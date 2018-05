Ticketmaster y Live Nation trabajan en un sistema de reconocimiento facial para acceder a eventos

Es verdad que hoy en día es muy sencillo ver una película de estreno o un partido de futbol desde la comodidad de tu casa, pero la experiencia de estar en un sitio y vivir un evento es toda una experiencia. Aparte de estar atento a ver si salen las entradas, otro momento crítico es el acceso al recinto. Se forman colas para que cada persona pase por el torno de seguridad y las ansias por llegar a tu asiento crecen por momentos. Para agilizar todo este proceso, en el futuro el reconocimiento facial será tu entrada a un evento.

SIN ENTRADAS NI MÓVILES, ENTRA POR LA CARA

En los últimos años los móviles han ofrecido funciones que hace unos años parecían impensables. Desde controlar los diferentes dispositivos de tu casa hasta pagar sin sacar la cartera, por poner algunos ejemplos. Pero ahora es la propia tecnología la que podría modernizar los sistemas de seguridad para que puedas entrar en cualquier evento mediante el reconocimiento facial.

Resulta que Ticketmaster y Live Nation, dos de las plataformas de compra de entradas por Internet, están trabajando junto con la compañía Blink en un sistema que reconoce cada usuario que entra en un recinto y que sabe si ha pagado o no su localidad. Según apunta The Verge, funciona aunque los usuarios no miren directamente a la cámara que lo reconoce, algo similar si te quieres comprar una hamburguesa sin sacar la cartera.

Fuente: AS México