Sujeto intenta golpear a cajera por no tener cambio

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestran los momentos en los que un sujeto intentó agredir a una cajera de una sucursal de la cadena de tiendas de conveniencia, 7-Eleven en la Ciudad de México, debido a que de acuerdo a lo indicado por testigos del hecho, la dependienta no tenía cambio.

Según lo señalado por la persona que grabó lo ocurrido el pasado viernes y lo compartió en su cuenta de Twitter, el incidente se registró en un establecimiento ubicado en la calle Parroquia y José Ignacio Bartolache, de la colonia del Valle, de la alcaldía Benito Juárez.

En el clip de unos cuantos segundos de duración, se aprecia a un individuo que porta un casco de motociclista, ingresando a un área prohibida a clientes de la tienda, para amenazar a una mujer a quien le grita: “¡Chinga tu madre, pendeja! A mí me vuelves a decir ‘huevos’ y vas ver, pinche vieja culera”.

Ante ello, la persona que captó los hechos narra que el furioso sujeto no solo estaba insultando a la cajera de la sucursal, sino que intentó agredirla físicamente, sin embargo el individuo arremete en contra del testigo y le exige que no se meta, pues no es “su pedo”.

“Viste como me trató. O nada más eres de los pendejos que se la pasan tomando películas […] Yo le estaba tomando una foto porque no me quiso dar su nombre”, gritó el agresor tras lo cual tira un manotazo.

Ante la difusión del video, la cuenta de Twitter de la empresa agradeció al usuario compartir lo ocurrido, sin embargo no dio a conocer si se tomarían acciones.

Si ven a este señor en una Vespa por la Del Valle Sur, tengan cuidado: es un machito que quiso golpear a la chica del @7ElevenMexico de Parroquia y Bartolache por no tener cambio. pic.twitter.com/MSiek8MRhF— Lupián (@mortinatos) 4 de mayo de 2019

Fuente: SDP Noticias