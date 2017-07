Spotify niega haber creado a estos 50 artistas falsos

Una lista elaborada por una publicación especializada señaló que existen al menos 50 artistas “falsos” al interior de la plataforma de música en streaming de Spotify, los cuales suelen aparecer en las listas de reproducción elaboradas por la compañía.

Recientemente la plataforma negó las acusaciones de estar utilizando música producidas con ciertas especificaciones y registradas bajo un seudónimo falso para evitar pagar regalías por canciones similares.

“No hemos creado artistas falsos y tampoco hemos agregado alguno en las listas de reproducción de Spotify. Eso es categóricamente falso, punto final “, dijo un portavoz en respuesta a un artículo de Vulture relacionasdo con la historia de MBW.

La compañía aseguro que no cuentan con licencias de canciones, no son una firma discográfica y no se pagan a si mismos, afirmando que los autores originales siempre reciben regalías por todas las canciones usadas en el servicio.

A continuación te dejamos con la lista de los supuestos 50 artistas falsos en Spotify:

Amity Cadet

Gabriel Parker

Charlie Key

Ana Olgica

Lo Mimieux

Mbo Mentho

Benny Treskow

Greg Barley

Relajar

Jeff Bright Jr

Mayhem

Novo Talos

Advaitas

Clay Edwards

Benny Bernstein

Enno Aare

Amy Yeager

Otto Wahl

Piotr Miteska

Leon Noel

Giuseppe Galvetti

Caro Utobarto

Risto Carto

Karin Borg

Hultana

Hiroshi Yamazaki

Milos Stavos

Allysa Nelson

They Dream By Day

Evelyn Stein

Józef Gatysik

Jonathan Coffey

Pernilla Mayer

Hermann

Aaron Lansing

Dylan Francis

Christopher Colman

Sam Eber

Fellows

Martin Fox

Deep Watch

The 2 Inversions

Bon Vie

Wilma Harrods

Antologie

Heinz Goldblatt

Charles Bolt

Samuel Lindon

Tony Lieberman

Mia Strass

Fuente: SDP Noticias