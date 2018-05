Snapchat probará anuncios no evitables

Snap Inc., la empresa matriz de la plataforma social Snapchat, parece no estar en su mejor momento y busca con urgencia generar ingresos a través de nuevas funciones en su aplicación móvil, por lo que podrían comenzar a mostrar anuncios que no podamos evitar.

De acuerdo al portal The Verge, dicho formato de anuncios se pondrán a prueba a partir del próximo mes y tendrán una duración de seis segundos, pero sin aparecer en las historias personales o en la sección de noticias ‘Discover’.

Se espera que los anuncios, llamados ‘Publics’, consistan en productos de alta calidad presentados por compañías importantes en los que destacará la etiqueta de precio y probablemente un enlace.

Las fuentes familiarizadas con la prueba aseguran que la medida es un intento por saber cuántos anuncios tolerarán los usuarios, aunque eso no suena nada prometedor para una plataforma que ha perdido seguidores a favor de Instagram.

Fuente: SDP Noticias