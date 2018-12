Sienten que los invaden los aliens; era un transformador que explotó

Muchos ejemplo existen que reafirman el dicho que reza “la realidad supera siempre a la ficción” y este fue el caso para los neoyorkinos quienes durante el jueves por la noche se vieron sorprendidos por una luminosidad azul que iluminó el cielo.

El suceso desencadenó las explicaciones más inverosímiles en Twitter que pasaron desde la invasión alienígena hasta la llegada de superhéroes.

New York Strange Blue Lights in the Sky! pic.twitter.com/A6VnSCeezT



“¿El cielo se acaba de poner azul?”, “El cielo se ve exactamente como en el momento en que Thanos descendió a la Tierra”, dijo un usuario al referirse a la película de “Infinity War” de la saga de los Avengers.

Otros vieron en ello señales religiosas y apocalípticas que fueron disipadas por el portavoz del alcalde de Nueva York, Eric Phillips, quien tajantemente dijo “nada de extraterrestres” y explicó que la luz azul era resultado de la explosión de un transformador en la central ConEd de Queens que se registró poco después de las 9 de la noche.

*Not* aliens. Blown transformer at Queens Con-Ed facility. Scattered power outages, including LGA. Con-Ed, FDNY, PD, OEM all working on it. https://t.co/xX60Ph8SWw

