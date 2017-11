Sí, podrías sufrir un paro cardiaco después del sexo

Aunque pequeño, existe un porcentaje de paros cardiacos derivados de la actividad sexual, advierte la investigación ‘Journal of the American College of Cardiology’, realizada en California, Estados Unidos.

De acuerdo con la base de datos ‘Oregon Sudden Unespected Death Study’, al menos el 1 por ciento de los mil 557 paros respiratorios se produjeron una hora después de tener sexo.

En su mayoría, las víctimas son hombres de mediana edad con patologías cardiovasculares que además no recibieron reanimación vascular durante el incidente.

“Estos hallazgos resaltan la importancia de continuar los esfuerzos para educar al público sobre la cultura de los paros respiratorios para tratar a la víctima al momento, independientemente de la circunstancia”, dijo Sumeet Chugh, autor del estudio.

Fuente: SDP Noticias